كوريا تشهد اضطرابات في النقل والمواصلات بسبب البرودة والثلوج الكثيفة

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تقرر تشغيل القطارات السريعة في كوريا الجنوبية بسرعات منخفضة، بينما تم تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات الجوية، نتيجة لموجة البرد والثلوج الكثيفة التي ضربت البلاد، وهو ما تسبب في حدوث اضطرابات في النقل والمواصلات في جميع أنحاء كوريا.وأعلنت شركة السكك الحديدية الكورية اليوم أن جميع القطارات في كلا الاتجاهين ستعمل بسرعات منخفضة في النطاق بين "او سونغ" و"كونغ جو"، وبين "مان جونغ" و"نام كانغ نُنغ" وبين "صو وان جو" و"بونغ يانغ"، وذلك حتى إشعار آخر.كما تم تحديد سرعة القطارات على خط "سُو صو" فائق السرعة، في بعض أقسامه.وبناء على ذلك، سيكون هناك حالات تأخير تتراوح مدتها بين 20 إلى 30 دقيقة تقريبا.وبالإضافة إلى ذلك، تعطلت بعض الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم تأجيل 11 رحلة جوية في مطار إنتشون الدولي صباح اليوم.وفي مطار "كيم بو" أيضا تم إلغاء 4 رحلات محلية ودولية، وتأجيل 17 رحلة، صباح اليوم.أما مطار "جيجو" فقد شهد إلغاء 27 رحلة جوية، بما في ذلك رحلات داخلية، وتأجيل 25 رحلة دولية.