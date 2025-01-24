نموذج ديب سيك الصيني للذكاء الاصطناعي يتفوق على تشات جي بي تي

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أثار تطبيق "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه شركة ناشئة صينية، صدمة في السوق الأمريكية حيث تغلب على تطبيق "تشات جي بي تي" فور الكشف عنه ليحتل المركز الأول من حيث عدد مرات التحميل في متجر التطبيقات لشركة آبل.ورغم العقوبات الأمريكية على تصدير أشباه المواصلات إلى الصين، إلا أن الشركة الصينية نجحت في تطوير ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة وعالي الكفاءة، مما أدى إلى تخفيض كبير في أسعار خدمات الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى.كما أدى ظهور "ديب سيك" إلى انخفاض كبير في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في بورصة نيويورك أمس، حيث انخفضت قيمة أسهم شركة "إنفيديا" الأمريكية التي تتصدر سوق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 17%، كما انخفضت قيمة أسهم شركة "تي إس إم سي" بنسبة 13%، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشر "ناسداك " للأسهم التكنولوجية بـ3%.وكانت الشركة الصينية قد كشفت في الأسبوع الماضي عن نموذج الذكاء الاصطناعي "آر 1" الذي يشبه "تشات جي بي تي" الذي طورته شركة "اوبن إيه آي"، وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركات أخرى باستثمارات تكلفت مليارات الدولارات، بينما قالت "ديب سيك" إنها أنفقت 5 ملايين و600 ألف دولار فقط على تطوير نموذجها.ويتوقع الخبراء في الصناعة أن يتيح نموذج الذكاء الاصطناعي من "ديب سيك" معلما جديدا لابتكارات الذكاء الاصطناعي.