كيم جونغ أون يتفقد قاعدة لإنتاج المواد النووية

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تفقد منشأة تنتج مواد نووية، ودعا إلى تعزيز القدرة النووية للبلاد.وقالت صحيفة رودونغ شنمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم إن "كيم" تعرّف خلال زيارته التفقدية على الوضع الحالي لإنتاج المواد النووية ومستقبله، وخطة تأسيس معهد لأبحاث الأسلحة النووية هذا العام.وأكد "كيم جونغ أون" أن هذا العام سيكون فترة مهمة بشأن تعزيز الترسانة النووية لكوريا الشمالية، ودعا إلى إنتاج مواد نووية صالحة للأسلحة بشكل يتجاوز الخطة، وتحقيق إنجازات في تعزيز الدرع النووي للبلاد.وأضاف أن تحديات القوى المعادية التي تسعى إلى اكتساب اليد العليا في السلطة قد أصبحت أكثر شدة، وقال إن القوة المطلقة التي يمكن من خلالها قمع العدو تماما والسيطرة النشطة على الوضع ليست إعلانات أو شعارات، بل هي القوة الحقيقية المخزونة التي يمكن استخدامها بشكل فعلي.وأكد مجددا على ضرورة مواصلة تعزيز الدرع النووي، الذي يمكن من خلاله ضمان الحفاظ على سيادة البلاد ومصالحها وحقها في التنمية بشكل موثوق.