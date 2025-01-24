اندلاع حريق في ذيل طائرة ركاب على مدرج مطار كيم هيه في كوريا الجنوبية

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اندلع حريق في ذيل طائرة ركاب تابعة لشركة إير بوسان على مدرج مطار كيم هيه الدولي جنوب شرق مدينة بوسان ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا، وذلك قبيل إقلاعها متجهة إلى هونغ كونغ.وتم إجلاء 169 راكبا و7 من أفراد الطاقم بواسطة منزلقات مطاطية فور اندلاع الحريق، ووقعت 3 إصابات طفيفة خلال عملية الإجلاء الطارئ.واستطاعت خدمة الإطفاء السيطرة على الحريق بعد ساعة تقريبا من وقوع الحادث.وتخطط وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل لتفقد سلامة مرافق المطار بشكل شامل، والتحقيق في سبب الحادث بالتعاون مع مسؤولي لجنة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية الذين تم إرسالهم إلى موقع الحادث.