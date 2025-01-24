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الاقتصادية

مورغان ستانلي تتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الكوري إلى 1.5% هذا العام

Write: 2025-01-29 11:50:52Update: 2025-01-29 12:35:54

مورغان ستانلي تتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الكوري إلى 1.5% هذا العام

Photo : KBS News

توقعت مؤسسة مورغان ستانلي أن يصل نمو الاقتصاد الكوري إلى 1.5% هذا العام، على أن تتمكن كوريا الجنوبية من رفع معدل نموها الاقتصادي بنسبة 0.2% خلال الفترة من أواخر هذا العام وحتى نهاية العام القادم، إذا خصصت 20 تريليون وون كميزانية تكميلية هذا العام.
جاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن مؤسسة مورغان ستانلي يوم الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري.
وأرجع التقرير السبب في التوقعات بوصول نمو الاقتصاد الكوري إلى 1.5% فقط هذا العام إلى دخول الصادرات الكورية في دورة هبوطية، والتوقعات بتأخر تعافي الاستهلاك بسبب تراجع المعنويات وتباطؤ كافة القطاعات الاقتصادية، موضحا أن الاقتصاد الكوري سيواجه رياحا معاكسة من الداخل والخارج.
وتوقع التقرير أن يحتاج تعافي الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية إلى ما يتراوح بين 3 و4 أرباع سنوية إضافية بالرغم من قيام البنك المركزي الكوري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين في الربع الرابع من العام الماضي.
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