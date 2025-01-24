البيت الأبيض يقول إن ترامب يسعى إلى نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية

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قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الثلاثاء إن الرئيس "دونالد ترامب" سيسعى إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.وأدلى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "بريان هيوز" بهذه التصريحات ردا على سؤال طرحته إحدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، حيث أوضح أن الرئيس "ترامب" سيسعى لنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية كما فعل خلال فترة رئاىسته الأولى.وأضاف "هيوز" أن "ترامب" كانت لديه علاقة طيبة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، كما أكد أنه قد استطاع، من خلال الدمج بين النهج الصارم والتحركات الدبلوماسية، تحديد أول التزام على الإطلاق بشأن نزع السلاح النووي بالكامل في محادثات القمة مع "كيم جونغ أون".الجدير بالذكر أن البيان المشترك الصادر في أعقاب القمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون" في شهر يونيو من عام 2018 في سنغافوره ضم تعهدات من كوريا الشمالية ببذل جهود نحو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.