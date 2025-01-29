أغنية آبات لروزي تحتل المركز الثالث في قائمة بيلبورد هوت 100

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حطمت الفنانة "روزي" عضوة فرقة "بلاك بينك" رقمها القياسي الخاص بفنانات البوب الكورية على قائمة بيلبورد الرئيسية للأغاني المنفردة، بأغنيتها "آبات"، التي تغنيها بالتعاون مع نجم البوب الأمريكي "برونو مارس".وقالت بيلبورد إن أغنية "آبات" قفزت مركزين على قائمة أغاني "هوت 100" المنفردة إلى المركز الثالث، محطمة الرقم القياسي السابق للأغنية، وهو المركز الخامس.وقد ظهرت أغنية "آبات"، المستوحاة من لعبة كورية تتم ممارستها خلال شرب الكحول، لأول مرة في المركز الثامن على القائمة بعد إصدارها في أكتوبر الماضي، لتصبح أول أغنية لفنانة كورية بوب تصل إلى المراكز العشرة الأولى.وقد أصبحت أغنية "آبات" أول أغنية كورية بوب تتصدر مخطط "بوب إيربلاي"، وهو مقياس لأشهر أغاني البوب في الأسبوع، مرتبة حسب البث الإذاعي.