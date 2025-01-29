3 أفلام كورية في منافسة شرسة خلال فترة العطلة

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تشهد ثلاثة أفلام كورية منافسة شرسة في دور العرض المحلية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.ووفقا لبيانات مبيعات التذاكر المحلية أمس الثلاثاء، اجتذب فيلم الكوميديا "هيت مان 2" بطولة "كوان سانغ او" حوالي 189 ألفا من رواد السينما أول من أمس الاثنين، ليتصدر قائمة المبيعات.وجاء فيلم "دارك نونز" وهو فيلم غموض بطولة "سونغ هي كيو" في المرتبة الثانية، حيث اجتذب حوالي 162 ألفا من رواد السينما حتى يوم الاثنين، بمبيعات تراكمية بلغت حوالي 768 ألفا.وحقق فيلم "سيكريت" بطولة "دو كيونغ سو" و"وان جين آه"، وهو إعادة إنتاج لفيلم الخيال الرومانسي التايواني "سيكريت" لعام 2007، حوالي 50 ألف تذكرة في يوم عرضه يوم الاثنين ليحتل المركز الثالث.وبحلول الساعة 11 من صباح أمس الثلاثاء، تصدر فيلم "دارك نونز" حجوزات التذاكر بنسبة 26.8%، وتلاه فيلم "هيت مان 2" ثم فيلم "سيكريت".