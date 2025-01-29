تحذيرات من الثلوج الكثيفة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

غطت الثلوج الكثيفة العديد من مناطق كوريا الجنوبية طوال يوم أمس الثلاثاء، مما جعل السفر لقضاء العطلات أكثر صعوبة للعديد من المواطنين الكوريين.وبحسب السلطات الجوية، تراكمت ثلوج بارتفاع يزيد عن متر في بعض المناطق الجبلية في أقصى جنوب جزيرة جيجو، وأكثر من 30 سنتيمترا في مقاطعات شمال جولا وشمال تشونغ تشُنغ وشمال كيونغ سانغ وكانغ وان.ومن المتوقع تساقط ما يصل إلى أكثر من 20 سنتيمترا من الثلوج الإضافية في وسط منطقة تشونغ تشُنغ ومنطقة جنوب غرب جولا اليوم الأربعاء، وما يصل إلى أكثر من عشرة سنتيمترات في معظم المناطق المتبقية الأخرى.وتم إطلاق تنبيهات من الرياح القوية على طول السواحل الغربية والجنوبية والشرقية، وكذلك في جزيرة جيجو، وتحذيرات من موجة البرد في أجزاء من المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ.ومع توقعات ببقاء درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، تتزايد المخاوف من أن الثلوج على الطرق قد تتحول إلى جليد، وهو ما يعرض السيارات والمشاة لمخاطر الانزلاق.وبلغت درجات الحرارة الدنيا صباح اليوم الأربعاء ما بين 14 درجة تحت الصفر ودرجة واحدة تحت الصفر، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر وسط موجة البرد صباح الغد الخميس.