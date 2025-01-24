تباطؤ حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية بسبب الثلوج

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اضطرت السلطات الكورية لتحديد سرعة بعض قطارات "كي تي إكس" عالية السرعة لتكون أبطأ، وتأجيل أو إلغاء بعض الرحلات الجوية، وذلك بسبب الثلوج الكثيفة، بينما يسافر العديد من المواطنين الكوريين داخليا وخارجيا في اليوم الرابع من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.ووفقا لشركة السكك الحديدية الكورية، فإنه بالنسبة لقطارات الرصاصة "كي تي إكس" على خط "كيونغ بو" الذي يربط سيول وبوسان، بالإضافة إلى أجزاء من خطوط "هونام" و"كانغ ننغ" و"جونغ آنغ"، تم تقليل سرعتها في أقسام متعددة أمس الثلاثاء. كما تم تقييد سرعة القطارات فائقة السرعة "إس آر تي" المغادرة من محطة "سُو صو" في سيول، في بعض الأقسام إلى ما بين 170 و230 كيلومترا في الساعة، مما تسبب في تأخيرات جزئية.وحتى بعد ظهر أمس الثلاثاء، تأخرت إحدى عشرة رحلة في مطار إنتشون الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي مطار كيمبو الدولي، تم إلغاء سبع رحلات وتأجيل 63 رحلة حتى الساعة 4 مساء، بينما تم إلغاء 34 رحلة وتأجيل 79 رحلة في مطار جيجو الدولي.وفي مدينة "يونغ إين" بمقاطعة كيونغ كي، تم إيقاف خدمة قطار النقل الخفيف "يونغ إين إيفرلاين" مؤقتا في حوالي الساعة 8:30 صباحا، قبل استئناف الخدمة في حوالي الساعة 11:10 صباحا.