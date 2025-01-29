تضاعُف مبيعات اليانصيب في كوريا خلال عام 2024 مقارنة بالعِقد السابق

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تضاعفت مبيعات اليانصيب في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمان، على الرغم من الركود الاقتصادي المستمر.وبحسب مكتب النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "شين يونغ ديه"، الذي حصل على بيانات ذات صلة من وزارة المالية، تم بيع أوراق يانصيب بقيمة تبلغ 7 تريليونات و330 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، خلال عام 2024.وقد زاد هذا المبلغ بنسبة 106.3% مقارنة بـ3.56 تريليون وون في عام 2015.كما ارتفعت مبيعات تذاكر اليانصيب الفورية بشكل حاد بنسبة 427.3%، من 170 مليار وون في عام 2015 إلى حوالي 895 مليار وون في عام 2024.وتوسعت مبيعات تذاكر اليانصيب تدريجيا منذ عام 2015 لتقفز من حوالي 3.66 تريليون وون إلى 5.96 تريليون وون.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي إن الارتفاع الكبير في مبيعات اليانصيب هو انعكاس للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الطبقة العاملة في كوريا.