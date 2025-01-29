البيت الأبيض يؤكد أن فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين ما زال قائما

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي "كارولين ليفيت" أمس الثلاثاء أن فرض الرسوم الجمركية على كل من كندا والمكسيك والصين يوم الأول من شهر فبراير القادم ما زال قائما.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح في الأسبوع الماضي بأنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا في الأول من فبراير، ما لم تتخذ الدولتان خطوات لمعالجة التحديات المزدوجة المتمثلة في تهريب الفنتانيل والهجرة إلى الولايات المتحدة.وبعد تأكيد البيت الأبيض فرض تعريفات جمركية على الدول الثلاث كما هو مخطط له، شهدت أسعار النفط الخام العالمية ارتفاعا أمس الثلاثاء، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.82%، لتصل إلى 73.77 دولار للبرميل الواحد عند التسوية.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.53%، لتصل عند التسوية إلى 77.49 دولار للبرميل.