اليابان هي الوجهة الأكثر شعبية للمسافرين الكوريين خلال العطلات

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كانت مدينتان يابانيتان هما الوجهتين الأكثر شعبية للمسافرين الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى الخارج خلال عطلتي رأس السنة القمرية وتشوسوك، وذلك للعام الثاني على التوالي.ووفقا لبيانات قدمها مطار إنتشون الدولي إلى مكتب النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "جون يونغ جي"، أمس الأربعاء، كانت أوساكا وطوكيو أكثر أماكن العطلات شعبية في الخارج بالنسبة للكوريين خلال العطلتين في العام الماضي. كما احتلت المدينتان المركزين الأول والثاني خلال عطلة تشوسوك في عام 2023، بينما احتلت مدينة فوكوكا اليابانية المركز الثالث.وخلال عطلة رأس السنة القمرية 2023، احتلت أوساكا المرتبة الأولى بينما جاءت العاصمة التايلاندية بانكوك في المرتبة الثانية وطوكيو في المرتبة الثالثة.وقد نمت شعبية المدن اليابانية كوجهات لقضاء العطلات بالنسبة للكوريين بشكل كبير على مدار العامين الماضيين.ففي عام 2022، كانت الوجهات الخارجية الأكثر شعبية هي لوس أنجلوس وبانكوك، مع احتلال دانانغ الفيتنامية المركز الأول في عام 2020 والعاصمة الفلبينية مانيلا في عام 2021