واشنطن تقول إن جدول التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية قد يتغير

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إنه قد تكون هناك تغييرات في جدول التدريبات العسكرية المشتركة المستقبلية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اعتمادا على سياسات الرئيس دونالد ترامب والتطورات المتعلقة بعزل الرئيس يون صوك يول.ونقل تقرير بثه راديو آسيا الحرة عن مسؤول في البنتاغون مطلع على خطط التدريبات المشتركة، قوله إنه اعتبارا من الآن، ستُعقد التدريبات المشتركة لهذا العام كما هو مخطط لها.واستنتج تقرير راديو آسيا الحرة أن المسؤول يعتقد أنه لا توجد حاليا أي تغييرات على جدول التدريبات، لكن ترامب قد يقرر تعليق التدريبات في المستقبل.كما صرح "فريد فليتز" نائب رئيس معهد "أمريكا أولا" للسياسة، والذي يعتبر مقربا من ترامب، لراديو آسيا الحرة يوم الجمعة، بأنه إذا كانت هناك إمكانية لأن تتمكن واشنطن من التفاوض بحسن نية مع بيونغ يانغ، فلن يكون من الضار تعليق التدريبات المشتركة مؤقتا في أثناء عملية التفاوض.وقد أعرب ترامب عن نيته التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ عودته إلى البيت الأبيض، لكن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت يوم الأحد إن بيونغ يانغ يجب أن تحافظ على موقفها الأكثر صرامة ضد الولايات المتحدة طالما أن واشنطن ترفض سيادة كوريا الشمالية ومصالحها الأمنية.