حركة المرور في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة تصل إلى ذروتها

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وصلت حركة المرور في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في كوريا إلى ذروتها أمس الأربعاء، وهو اليوم الخامس من العطلة الممتدة لستة أيام.ووفقا لشركة كوريا للطرق السريعة، شهد الازدحام المروري ذروته أمس مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث بلغ حجم المرور على الطرق حوالي 6 ملايين و390 ألف مركبة.اعتبارا من ظهر أمس الأربعاء، كان وقت السفر المقدر من سيول إلى بوسان حوالي سبع ساعات وعشر دقائق، بينما استغرق السفر بالسيارة من العاصمة إلى مدينة كوانغ جو الجنوبية الغربية خمس ساعات وأربعين دقيقة.وبلغت زمن الرحلة من سيول إلى مدينة كانغ ننغ الشرقية أربع ساعات، وإلى مدينة ديغون المركزية ساعتين وأربعين دقيقة.وبالنسبة للأشخاص الذين يسافرون إلى سيول، استغرق السفر بالسيارة من بوسان ثماني ساعات وعشر دقائق، وست ساعات وعشرين دقيقة من كوانغ جو، وثلاث ساعات وعشرين دقيقة من ديغون، وثلاث ساعات وخمسين دقيقة من كانغ ننغ.وقد تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في حدوث اضطرابات للمسافرين خلال فترة العطلة في جميع أنحاء البلاد، حيث تم إلغاء تسع رحلات جوية و40 رحلة بحرية، كما تم إغلاق 26 طريقا بسبب الثلوج الكثيفة.