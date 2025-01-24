فريق بحثي كوري يكتشف ظاهرة ميكانيكية كمومية في درجة حرارة الغرفة لأول مرة

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نجح فريق بحثي كوري في اكتشاف ظاهرة "سبين بامبينغ" أو "الضخ الدوراني" من الظواهر الميكانيكية الكمومية في درجة حرارة الغرفة لأول مرة في العالم.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم إن فريقا بحثيا مشتركا بقيادة البروفسور "لي كيونغ جين" والبروفسور "كيم كاب جين" في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، والبروفسورة "جونغ ميونغ هوا" في جامعة سوكانغ، قد اكتشف ظاهرة الضخ الدوراني، وقام بنشر هذا الإنجاز العلمي في مجلة "نيتشر" العلمية الدولية أمس الأربعاء.وأوضحت الوزارة أن الفريق نجح في التنبؤ بظاهرة الضخ الدوراني الميكانيكية الكمومية وإثباتها لأول مرة في العالم، حيث أنتج فيلما مغناطيسيا عالي الجودة من الحديد والروديوم، ثم نجح في رصد تيار دوراني كبير من خلال الاستفادة من الخصائص الفريدة من الفيلم المغناطيسي.وأكدت الوزارة على الأهمية البالغة لهذه الدراسة نظرا لأنها رصدت ظاهرة الضخ الدوراني الميكانيكية الكمومية في درجة حرارة الغرفة، على عكس معظم الظواهر الميكانيكية الكمومية التي لا يتم رصدها إلا في درجات حرارة منخفضة للغاية.وتوقعت الوزارة أن يسهم هذا الإنجاز في تطوير الجيل القادم من الأجهزة الإلكترونية من خلال اقتراح طريقة لتوليد تيارات دوران أكبر بـ10 مرات من تلك التي تولدها الطرق الميكانيكية الكلاسيكية التقليدية.