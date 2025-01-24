المرشح لوزارة التجارة الأمريكية يخطط للضغط على الدول الحليفة للإنتاج في أمريكا

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زعم "هوارد روتنيك" المرشح لمنصب وزير التجارة الأمريكي والذي سيشرف على السياسات الصناعية والتجارية لحكومة "دونالد ترامب"، أن الدول الحليفة لبلاده بما في ذلك كوريا الجنوبية، تستغل الولايات المتحدة، وأكد أنه يخطط لاستخدام الرسوم الجمركية للضغط على الشركات الأجنبية لكي تنتج داخل الأراضي الأمريكية.جاء ذلك في جلسة استماع لتعيينه عقدت في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس حيث زعم أن الدول الحليفة ظلت تستغل كرم الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات الصلب اليابانية والأجهزة المنزلية الكورية، وقال إن الوقت قد حان من أجل العمل بشكل مشترك لتوطين هذا الإنتاج في الولايات المتحدة.وأضاف أنه يخطط للعمل بشكل وثيق مع الدول الحليفة لمساعدتها على زيادة إنتاجية التصنيع في الولايات المتحدة، موضحا أن الرسوم الجمركية هي وسيلة لتشجيع الشركات على ذلك.وأكد المرشح أنه لا يمكن إعفاء الدول الحليفة من الرسوم الجمركية، حيث إنها تعامل الولايات بشكل غير عادل في التجارة.وبالإضافة إلى ذلك، قال إن الرسوم الجمركية يجب أن تُفرض على جميع الواردات من أي بلد، بدلا من أن تقتصر على منتجات محددة.