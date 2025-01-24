افتتاح مركز تذكاري للمناضل الكوري يون بونغ كيل في موقع استشهاده في اليابان

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من المتوقع أن يُفتتح مركز تذكاري لإحياء ذكرى المناضل الكوري "يونغ بونغ كيل" في مدينة "كاناجاوا" اليابانية، التي شهدت مقتله، احتفالا بمرور 80 عاما على استقلال كوريا من الاستعمار الياباني هذا العام.وقال "كيم كوانغ مان" مخرج الأفلام الوثائقية إنه يستعد حاليا لافتتاح المركز التذكاري في وسط المدينة اليابانية يوم 29 أبريل القادم وهو نفس اليوم الذي ألقى فيه يون قنبلة على الجيش الياباني في عام 1932.وكان المخرج كيم قد اشترى بناء مكونا من 3 طوابق في وسط المدينة بمساعدة من بعض الكوريين المقيمين هناك، وقام بالتحضير لافتتاح المركز التذكاري فيه.ومن التوقع أن يتم في المركز استعراض عدد من المواد المتعلقة باللحظات الأخيرة التي قضاها المناضل يون في تلك المدينة اليابانية إلى جانب مواد ترويج يابانية له.الجدير بالذكر أن يون كان قد ألقى قنبلة على المنصة الرئيسية في المراسم الاحتفالية بمناسبة احتلال الجيش الياباني مدينة شانغهاي الصينية، أقيمت في حديقة "هونغكو" في تلك المدينة اليابانية، بمناسبة عيد ميلاد إمبراطور اليابان يوم 29 أبريل من عام 1932 مما أدى إلى مقتل الجنرال "يوشينوري شيراكاوا" وآخرين.وتم القبض على المناضل يون في مكان الحادث وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص بواسطة محكمة عسكرية يابانية، في سجن كانازاوا العسكري يوم 19 ديسمبر من نفس العام.