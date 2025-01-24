الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

ازدحام مروري على الطرق السريعة في اليوم الأخير من عطلة رأس السنة القمرية

Write: 2025-01-30 13:13:35Update: 2025-01-30 13:32:36

ازدحام مروري على الطرق السريعة في اليوم الأخير من عطلة رأس السنة القمرية

Photo : KBS News

استمر  الازدحام  المروري على  الطرق  السريعة في  مختلف  أنحاء  كوريا  الجنوبية مع  زيادة  عدد  العائدين  إلى  منازلهم  اليوم، وهو  اليوم  الأخير من  عطلة  رأس  السنة  القمرة الجديدة.
ووفقا  لمؤسسة  الطرق  الكورية،  شهدت  الطرق  السريعة ازدخاما  مروريا  شديدا  في  الساعة العاشرة  من  صباح  اليوم،  حيث  بلغ  وقت  السفر  من  كل  بوابة  محلية  للرسوم إلى  بوابة  سيول  للرسوم  بـ5  ساعات  من  مدينة  بوسان، و6  ساعات  و50  دقيقة  من  موك  بو،  و4  ساعات  و50  دقيقة  من  أولسان، و4  ساعات  و30  دقيقة  من  ديغو،  و6  ساعات  و10  دقائق  من  جون  جو،  و3  ساعات  و20  دقيقة  من  كانغ  نُنغ،  وساعة  و50  دقيقة  من  ديغون.
وتوقعت  المؤسسة  الكورية أن  يكون  الازدحام المروري  في  طريق  العودة  الأعلى فيما  بين  الساعتين الخامسة  والسادسة  من  مساء  اليوم، وأن  يخف  تدريجيا حتى  الساعة  الثالثة من  صباح  الغد.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  توقعت  أن  تنتقل  430  ألف  سيارة  من  المناطق المحلية  إلى  منطقة  العاصمة  الكبرى، و400  ألف  سيارة  من  منطقة  العاصمة  الكبرى إلى  المناطق  المحلية طوال  اليوم  الخميس، بحيث  يكون  هناك  ازدحام  شديد  في  كلا  الاتجاهين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;