ازدحام مروري على الطرق السريعة في اليوم الأخير من عطلة رأس السنة القمرية

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استمر الازدحام المروري على الطرق السريعة في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية مع زيادة عدد العائدين إلى منازلهم اليوم، وهو اليوم الأخير من عطلة رأس السنة القمرة الجديدة.ووفقا لمؤسسة الطرق الكورية، شهدت الطرق السريعة ازدخاما مروريا شديدا في الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث بلغ وقت السفر من كل بوابة محلية للرسوم إلى بوابة سيول للرسوم بـ5 ساعات من مدينة بوسان، و6 ساعات و50 دقيقة من موك بو، و4 ساعات و50 دقيقة من أولسان، و4 ساعات و30 دقيقة من ديغو، و6 ساعات و10 دقائق من جون جو، و3 ساعات و20 دقيقة من كانغ نُنغ، وساعة و50 دقيقة من ديغون.وتوقعت المؤسسة الكورية أن يكون الازدحام المروري في طريق العودة الأعلى فيما بين الساعتين الخامسة والسادسة من مساء اليوم، وأن يخف تدريجيا حتى الساعة الثالثة من صباح الغد.وبالإضافة إلى ذلك، توقعت أن تنتقل 430 ألف سيارة من المناطق المحلية إلى منطقة العاصمة الكبرى، و400 ألف سيارة من منطقة العاصمة الكبرى إلى المناطق المحلية طوال اليوم الخميس، بحيث يكون هناك ازدحام شديد في كلا الاتجاهين.