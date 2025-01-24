لجنة العقوبات الدولية توافق على إعفاء مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة إن لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي قد وافقت على إعفاء مشروعات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "يونيسيف"، ومنظمة الأغذية والزراعة، "فاو"، من العقوبات في أواخر العام الماضي، من أجل تقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية.وأوضح التقرير أن اليونيسيف تخطط لتقديم ألواح صلب وأسلاك فولاذية للاستخدام في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في كوريا الشمالية، بقيمة 4 آلاف و900 دولار، بينما تخطط الفاو لتقديم مقطورات وجرارات لتحسين إنتاجية أعلاف الماشية وإنتاج القمح والشعير وبذور محاصيل الأعلاف، بقيمة 158 ألف دولار.وتخطط اليونيسيف لتسليم تلك المساعدات إلى كوريا الشمالية حتى الـ3 من ديسمبر القادم، بينما تخطط الفاو لتسليمها حتى يوم 20 ديسمبر.وقالت اليونيسيف لراديو آسيا الحرة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تحقق تقدما كبيرا في تسليم الإمدادات المعفاة من العقوبات، لكن لا توجد معلومات حتى الآن حول إمكانية عودة موظفي الأمم المتحدة إلى كوريا الشمالية.ووفقا لإحصائيات أكدها راديو آسيا الحرة من خدمة تتبع الأموال التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغت قيمة المساعدات المقدمة إلى كوريا الشمالية خلال العام الماضي حوالي مليونين و800 ألف دولار.