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الدولية

لجنة العقوبات الدولية توافق على إعفاء مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

Write: 2025-01-30 13:14:01Update: 2025-01-30 13:32:18

لجنة العقوبات الدولية توافق على إعفاء مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

Photo : KBS News

قال  تقرير  بثه  راديو  آسيا  الحرة  إن  لجنة  عقوبات كوريا  الشمالية  التابعة لمجلس  الأمن  الدولي قد  وافقت  على  إعفاء  مشروعات منظمة  الأمم  المتحدة للطفولة،  "يونيسيف"،  ومنظمة الأغذية  والزراعة،  "فاو"،  من  العقوبات  في  أواخر  العام  الماضي،  من  أجل  تقديم  مساعدات  إنسانية إلى  كوريا  الشمالية.
وأوضح  التقرير  أن  اليونيسيف  تخطط  لتقديم  ألواح  صلب  وأسلاك فولاذية  للاستخدام  في  قطاع  المياه والصرف  الصحي  والنظافة في  كوريا  الشمالية، بقيمة  4  آلاف  و900  دولار، بينما  تخطط  الفاو  لتقديم  مقطورات وجرارات  لتحسين  إنتاجية أعلاف  الماشية  وإنتاج القمح  والشعير  وبذور  محاصيل  الأعلاف، بقيمة  158  ألف  دولار.
وتخطط  اليونيسيف  لتسليم تلك  المساعدات  إلى  كوريا  الشمالية حتى  الـ3  من  ديسمبر  القادم، بينما  تخطط  الفاو  لتسليمها  حتى  يوم  20  ديسمبر.
وقالت  اليونيسيف  لراديو آسيا  الحرة  في  وقت  سابق  من  هذا  الشهر  إنها  تحقق  تقدما  كبيرا  في  تسليم  الإمدادات المعفاة  من  العقوبات، لكن  لا  توجد  معلومات  حتى  الآن  حول  إمكانية  عودة  موظفي  الأمم  المتحدة  إلى  كوريا  الشمالية.
ووفقا  لإحصائيات  أكدها  راديو  آسيا  الحرة  من  خدمة  تتبع  الأموال  التابعة لمكتب  الأمم  المتحدة لتنسيق  الشؤون  الإنسانية، بلغت  قيمة  المساعدات المقدمة  إلى  كوريا  الشمالية  خلال  العام  الماضي حوالي  مليونين  و800  ألف  دولار.
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