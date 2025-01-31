السلطات الكورية تبدأ التحقيق في حادث حريق طائرة إير بوسان

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بدأت السلطات الكورية تحقيقات في الحريق الذي اندلع على متن طائرة ركاب تابعة لشركة "إير بوسان"، والذي أجبر 176 راكبا على الإخلاء ليلة الثلاثاء في مطار "كيم هيه" الدولي في "بوسان".وعقد مجلس التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية التابع لوزارة النقل اجتماعا أمس الخميس مع هيئة الأدلة الجنائية الوطنية ووكالة الشرطة في "بوسان" وإدارة الحرائق والكوارث في "بوسان"، حيث تم بحث كيفية إجراء التحقيقات.وقال المجلس إنه يستعد لإجراء تفتيش ميداني مشترك بمجرد الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بسلامة المنطقة، موضحا أن هناك مخاوف جدية من وقوع حوادث ثانوية، نظرا لأن الطائرة تحمل حاليا حوالي 16 طنا من الوقود، وبالتالي من المرجح أن تتم إزالة الوقود قبل إجراء التفتيش الميداني.وسوف يركز التفتيش على العثور على نقطة الاشتعال، مع وضع احتمالات مختلفة في الاعتبار، بما في ذلك احتمال أن يكون الحريق قد بدأ من شيء ما في أحد صناديق حقائب الركاب.وكانت الطائرة من طراز "إيرباص"، التي تشغلها شركة "إير بوسان"، تستعد للمغادرة إلى "هونغ كونغ" عندما اشتعلت النيران في الجزء الخلفي من ذيلها في حوالي الساعة 10:25 من مساء الثلاثاء. وتم إجلاء جميع ركابها البالغ عددهم 169 بالإضافة إلى 7 من أفراد الطاقم بسلام، ولكن أصيب 7 منهم بإصابات طفيفة.