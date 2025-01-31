القائم بأعمال الرئيس يأمر بمواصلة مراقبة توجهات الحكومة الأمريكية الجديدة

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حذّر القائم بأعمال الرئيس الكوري، ووزير المالية، "تشيه سانغ موك"، من أن الشكوك الخارجية لا تزال مرتفعة بشأن السياسات النقدية والخارجية للحكومة الأمريكية الجديدة.وأعرب "تشيه" عن هذا الموقف في اجتماع طارئ بشأن قضايا الاقتصاد الكلي والقضايا المالية في سيول أمس الخميس.وحث تشيه الوكالات ذات الصلة على الحفاظ على مراقبتها المشتركة على مدار 24 ساعة للأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، ومراقبة اتجاهات سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة وتأثيراتها على الأسواق عن كثب.وناقش تشيه مع المشاركين في الاجتماع الطارئ نتائج اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي قرر خلاله مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للإقراض عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%.وقد شارك في الاجتماع الطارئ كل من محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ"، ورئيس لجنة الخدمات المالية "كيم بيونغ هوان"، ومدير هيئة الرقابة المالية "لي بوك هيون".