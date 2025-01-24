لا ناجين في حادث تحطم الطائرة في واشنطن

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اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية بطائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي يوم الأربعاء بالقرب من واشنطن، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرتين وعددهم 67 شخصا.ووفقا لسلطات الإطفاء الأمريكية، اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية وعلى متنها 64 شخصا بمروحية عسكرية من طراز "سيكورسكي إتش 60" وعلى متنها 3 جنود، في أثناء اقترابها من مطار "رونالد ريغان" الوطني في واشنطن في حوالي الساعة التاسعة مساء، مما أدى إلى سقوطها في نهر "بوتوماك" مساء الأربعاء.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كان على متن الطائرة المنكوبة حوالي 20 متزلجة على الجليد ومدربا وأفرادا من عائلاتهم.وكان من بين القتلى متزلجتان مراهقتان من أصل كوري، وهما "جينا هان" و"سبنسر لين"، إلى جانب والدتيهما.وكانت "هان" و"لين" عائدتين من معسكر تدريب وطني للمتزلجين على الجليد في "ويتشيتا" بولاية "كانساس".