العثور على هاتف سام سونغ ضمن متعلقات جندي كوري شمالي قتلته القوات الأوكرانية

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أفادت بعض التقارير بأنه تم العثور على هاتف محمول من صنع شركة "سام سونغ" للإلكترونيات الكورية الجنوبية مع جندي كوري شمالي قتلته القوات الأوكرانية في أثناء قتاله لصالح روسيا.وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء إنها قتلت جنديين من كوريا الشمالية خلال عملية تطهير استهدفت مواقع عسكرية روسية في منطقة "كورسك" في غرب روسيا.وكشفت القوات الأوكرانية عن مقتنيات الجندي القتيل، بما في ذلك معدات واقية وتكتيكية، وجهاز تحديد المدى، ومنظار حراري، وبندقية هجومية مع منظار بصري، وأجهزة اتصال.وكان من بين المواد المصادرة هاتف محمول قديم من الجيل الثاني يحمل شعار سام سونغ.وشملت المواد أيضا وثائق مطبوعة مكتوبة باللغة الكورية تقدم إرشادات حول نطق الكلمات الروسية لاستخدامها مع الجنود الأوكرانيين الأسرى.كما عثرت القوات الأوكرانية على رسالة مكتوبة بخط اليد بمناسبة العام الجديد يُعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أرسلها إلى قواته المنتشرة هناك.