كوريا الشمالية وفيتنام تتبادلان التهنئة بالذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية وفيتنام عام 2025 كعام للصداقة بينهما، وتبادل زعيما البلدين رسائل تهنئة بمناسبة مرور 75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن "كيم جونغ أون" بعث برسالة إلى الرئيس الفيتنامي "لونغ كونغ" بهذه المناسبة، قال فيها إن الحزبين الحاكمين في البلدين وحكومتيهما حددا هذا العام عاما للصداقة، بما يتماشى مع الطموح والرغبة المشتركة لشعبي البلدين في تطوير علاقاتهما الودية والتعاونية.وأوضح التقرير أن الرئيس الفيتنامي بعث برسالة إلى "كيم" يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قال فيها إن العلاقات التقليدية بين البلدين قد تم تنميتها من قبل شعبي وقادة عدة أجيال من البلدين، بمن في ذلك الزعيم الفيتنامي "هو تشي مين"، ومؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ".ونقل التقرير عن الرئيس الفيتنامي قوله إن البلدين سيشاركان في العديد من الأنشطة المهمةفيما يتعلق بعام الصداقة.