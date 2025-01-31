وزير الدفاع الكوري المؤقت يجري أول محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد

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تحدث القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية "كيم صون هو" هاتفيا للمرة الأولى مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد "بيت هيغسيث" اليوم الجمعة.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، اتفق الجانبان على الحاجة إلى زيادة تطوير وتعميق نطاق التحالف الثنائي، مع التأكيد على أنه كان محور السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة لأكثر من 70 عاما.وأكد "هيغسيث" مجددا على التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وتعهد بالعمل عن كثب مع سيول لزيادة تعزيز التحالف على أساس الثقة والصداقة بين البلدين.واتفق الجانبان أيضا على أهمية الحفاظ على موقف دفاعي مشترك قوي وإدارة مستقرة لقضايا التحالف، لردع التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية والرد الفعال عليها. كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، واتفقا على الرد من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.واتفقا كذلك على مواصلة الحفاظ على التعاون الأمني الثلاثي مع اليابان وتعزيزه، لردع تهديدات كوريا الشمالية في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ.