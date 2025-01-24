48 % زيادة في عدد السياح الأجانب لكوريا الجنوبية العام الماضي

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قالت مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الجمعة إن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي بلغ 16 مليونا و370 ألف شخص، بزيادة نسبتها 48.4% مقارنة بالعام الأسبق.وكان عدد السياح الأجانب لكوريا الجنوبية قد شهد انخفاضا حادا من 17.5 مليون في عام 2019 إلى مليونين و520 ألفا في عام 2020، وإلى 970 ألفا في عام 2021، بسبب جائحة كورونا، ثم شهد زيادة ليصل إلى 3.2 مليون في عام 2022، وإلى 11 مليونا و30 ألفا في عام 2023، متجاوزا بذلك مرة أخرى مستوى 10 ملايين.وبحسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الزائرين لكوريا الجنوبية في العام الماضي بـ4.6 مليون شخص، وتلتها كل من اليابان بـ3.22 مليون، وتايوان بـ1.47 مليون، والولايات المتحدة بـ1.32 مليون.أما إجمالي عدد الكوريين الذين سافروا إلى الخارج في العام الماضي فبلغ 28 مليونا و690 ألف شخص.