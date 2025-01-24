سام سونغ للإلكترونيات تكشف عن حجم أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي

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كشفت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الجمعة عن حجم أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.وقالت "سام سونغ" إن حجم أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 6 تريليونات و492.7 مليار وون، بزيادة نسبتها 129.85% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وبلغ حجم مبيعات "سام سونغ" في الربع الأخير من العام الماضي 75 تريليونا و788.3 مليار وون، بانخفض نسبته 4% مقارنة بالربع الأسبق، فيما بلغ صافي أرباحها 7 تريليونات و754.4 مليار وون.وبحسب الفئات، حققت "سام سونغ" 30.1 تريليون وون في المبيعات، و2.9 تريليون وون في الأرباح التشغيلية في مجال أشباه الموصلات، خلال الربع الرابع من العام الماضي.وبلغ إجمالي حجم مبيعات "سام سونغ" في العام الماضي 300.87 تريليون وون، بزيادة نسبتها 16.2% مقارنة بالعام الأسبق، متجاوزا مستوى 300 تريليون وون للمرة الثانية بعد عام 2023.وارتفع صافي أرباح "سام سونغ" للإلكترونيات بنسبة 122.45% في العام الماضي ليصل إلى 34.45 تريليون وون.