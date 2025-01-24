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السياسية

القائم بأعمال الرئيس الكوري يدعو للمزيد من المراقبة لسياسات الحكومة الأمريكية الجديدة

Write: 2025-01-31 12:00:12Update: 2025-01-31 13:55:50

القائم بأعمال الرئيس الكوري يدعو للمزيد من المراقبة لسياسات الحكومة الأمريكية الجديدة

Photo : YONHAP News

قال "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري إن الحكومة ستعمل على رصد السياسات التي سوف تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، واتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لها.
وأدلى "تشيه" بهذه التصريحات خلال اجتماع حول الاقتصاد الكلي عُقد اليوم الجمعة لتقييم سياسات الحكومة الأمريكية الجديدة، حيث دعا إلى اليقظة والحفاظ على حسن مراقبة السوق، وسط تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات النقدية والاقتصادية الخارجية التي تنتهجها إدارة الرئيس "دونالد ترامب".
كما دعا الوزارات ذات الصلة إلى التواصل مع إدارة الرئيس "ترامب" باستخدام جميع قنوات التعاون المتاحة، الدبلوماسية والصناعية والدفاعية والأمنية.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية "تشو هيون دونغ"، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك غُن"، ومدير مكتب تنسيق السياسات، إلى جانب عدد من مسؤولي المكتب الرئاسي، ومجلس الأمن القومي.
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