كوريا الشمالية وروسيا تسعيان للتبادل العلمي بين الجامعات

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تسعى كوريا الشمالية وروسيا للتبادل العلمي بين الجامعات، رغم احتمال أن ينتهك ذلك العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وقال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم الجمعة إن جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية الروسية كشفت أمس الخميس على موقعها الإلكتروني عن قرارها بتنفيذ برامج للتدريب والتبادل الطلابي مع جامعة "كيم إيل سونغ" الكورية الشمالية.وتم اتخاذ هذا القرار في أثناء زيارة وفد كوري شمالي بقيادة "كيم صُنغ تشان" رئيس جامعة "كيم إيل سونغ" لجامعة "نوفوسيبيرسك" الروسية.ومن المتوقع أن يتم إطلاق برامج تبادل الطلاب بين الجامعتين في مجالات الكيمياء والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدءا من الموسم الدراسي الخريفي لهذا العام.وسيشارك وفد من الجامعة الروسية في مؤتمر أكاديمي دولي تستضيفه جامعة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ في العام القادم بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيسها.ومن جهة ثانية، أعلنت جامعة قازان الفيدرالية الروسية أمس الخميس أنها وقعت اتفاقية للتبادل الأكاديمي مع جامعة "كيم تشيك" الكورية الشمالية للتكنولوجيا ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين الجامعتين في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية.الجدير بالذكر أن محلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا برقم 2321 في شهر نوفمبر من عام 2016 يحظر التعاون مع كوريا الشمالية في المجالات العلمية والتكنولوجية باستثناء المجالات الطبية.