4 مساعدين للرئيس يون يزورونه في مركز الاحتجاز في سيول

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري الموقوف عن العمل "يون صوك يول" مساعديه إلى عدم اليأس وبذل قصارى جهدهم في تنفيذ مهامهم، مشيرا إلى أن المكتب الرئاسي يعد محورا لشؤون الدولة.جاء ذلك خلال استقباله مساعديه الأربعة في مركز الاحتجاز في سيول الذي يقيم فيه حاليا، بمن فيهم كبير المساعدين الرئاسيين "تشونغ جين سوك"، ورئيس مكتب الأمن القومي "شين وان شيك".وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي بعد لقائه مع الرئيس "يون" صباح اليوم الجمعة، إن الرئيس يتمتع بصحة جيدة ويحافظ على موقفه الكريم.وأضاف أن الرئيس "يون" سأل حول ما إذا كان النظام الطبي قد عمل بشكل جيد خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مؤكدا أن حالته جيدة في مركز الاحتجاز.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس الموقوف "يون" أشخاصا غير محاميه منذ احتجازه.