معدلات تأييد تغيير الحكومة تفوق معدلات تمديد ولاية الحكومة الحالية

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أشارت نتائج استطلاعات للرأي العام تم إجراؤها خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بناء على طلب من شبكات التلفزيون الثلاث الرئيسية، إلى أن معدلات تأييد تغيير الحكومة قد صارت في نطاق 50%، بينما هبطت معدلات تأييد تمديد ولاية الحكومة الحالية إلى نطاق 40%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "هان غوك" للأبحاث بناء على طلب من تلفزيون "كي بي إس" خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يناير الجاري على 1000 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد تغيير الحكومة إلى 50%، بينما وصلت معدلات تأييد تمديد ولاية الحكومة الحالية إلى 39%.وفي استطلاع للرأي أجرته شركة "كوريا ريسرش إنترناشونال" يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من يناير على 1004 من المواطنين البالغين بناء على طلب من تلفزيون "إم بي سي"، بلغت معدلات تأييد تغيير الحكومة 50%، فيما بلغت معدلات تأييد تمديد ولاية الحكومة 44%.وفي استطلاع آخر للرأي أجرته شركة "إبسوس" بناء على طلب من تلفزيون "إس بي إس" خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من يناير على 1004 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد تغيير الحكومة إلى 50%، بينما بلغت معدلات تأييد تمديد ولاية الحكومة 43%.وأشارت نتائج الاستطلاعات إلى أن ما يتراوح بين 58% و60% من المشاركين في الاستطلاعات قالوا إن المحكمة الدستورية يجب أن تصدر حكما بعزل الرئيس "يون صوك يول"، بينما دعا ما يتراوح بين 36% و39% المحكمة إلى إصدار حكم بإبقاء الرئيس فيي منصبه.ويبلغ هامش الخطأ في هذه الاستطلاعات زائد أو ناقص 3.1%.