نصيب الفرد الكوري من الناتج المحلي في عام 2024 يتجاوز 36 ألف دولار

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تم تقدير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية قد تجاوز 36 ألف دولار في العام الماضي 2024.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري ووزارة المالية أمس الأحد، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 يقدر بحوالي 36 ألفا و24 دولارا أمريكيا، بزيادة مقدارها 454 دولارا، أو 1.28% على أساس سنوي.ويعد هذا التقدير مماثلا للتقدير البالغ 36 ألفا و132 دولارا الذي توقعه صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي. ويعتبر هذا الرقم أيضا أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي لليابان وتايوان.وقد تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية مستوى 30 ألف دولار في عام 2016، وارتفع إلى 35 ألفا و359 دولارا في عام 2018، قبل أن يهبط إلى 33 ألفا و503 دولارات في عام 2020 بسبب فيروس كورونا، ثم ارتفع ليصل إلى 37 ألفا و503 دولارات في عام 2021، لكنه انخفض إلى أقل من 35 ألف دولار في عام 2022 قبل أن يزداد في العامين التاليين.