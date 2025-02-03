عدد المُجبَرين على التقاعد عن العمل في كوريا خلال عام 2024 يصل إلى 1.37 مليون

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ترك أكثر من 1.37 مليون عامل وظائفهم قسرا بسبب إفلاس الشركات وإعادة الهيكلة وصعوبات الإدارة الأخرى خلال العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أن عدد العاطلين عن العمل قسرا قد وصل إلى ما يقرب من مليون و373 ألفا في عام 2024.ويمثل الرقم زيادة بحوالي 106 آلاف، أي بنسبة 8.4% مقارنة بالعام الأسبق، كما يمثل أول زيادة في أربع سنوات بسبب ركود التوظيف وسط تباطؤ الطلب المحلي. ويمثل هذا الرقم أيضا 42.9% من إجمالي عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي، مما يعني أن أربعة بين كل عشرة متقاعدين تركوا وظائفهم لأسباب غير طوعية.وقال التقرير إن الرقم المسجل في العام الماضي هو ثمانية أضعاف عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم بسبب التقاعد أو الشيخوخة.كما تجاوز عدد العمال الذين يعملون لأقل من 18 ساعة أسبوعيا 2.5 مليون شخص لأول مرة خلال العام الماضي.