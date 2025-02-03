عدد الطائرات المملوكة لشركات الطيران الكورية يصل إلى رقم قياسي

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تجاوز عدد الطائرات المملوكة لشركات الطيران الكورية الجنوبية مستوى 400 طائرة ليسجل أعلى مستوى له في العام الماضي.ووفقا لبيانات مقدمة إلى النائب البرلماني "لي يون هي" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أمس الأحد، قامت 12 شركة طيران محلية بتشغيل ما مجموعه 416 طائرة، بما في ذلك 42 طائرة شحن، حتى نهاية العام الماضي.ويزيد هذا الرقم بمقدار 23 طائرة مقارنة بالعام الأسبق، ويمثل أعلى مستوى منذ تسجيل طائرة خاصة لأول مرة في كوريا في عام 1977.وقد استحوذت الخطوط الجوية الكورية، كوريان غير، على أكبر حصة بنسبة 39.7% من الإجمالي، بمقدار 165 طائرة، وتلتها خطوط آسيانا بـ83 طائرة، ثم شركة جيجو للطيران بـ41 طائرة.ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 432 طائرة هذا العام حيث أخطرت شركات الطيران الكورية وزارة النقل بخططها لإدخال 54 طائرة جديدة في الخدمة، مع التخلص من 38 طائرة قديمة.