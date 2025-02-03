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المحلية

القوّات البحرية الكورية تطلق قيادة أسطول جديدة

Write: 2025-02-03 10:04:08

القوّات البحرية الكورية تطلق قيادة أسطول جديدة

Photo : YONHAP News

أطلقت القوات البحرية في كوريا الجنوبية قيادة أسطول جديدة، وهي وحدة أساسية للنظام البحري ثلاثي المحاور ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.
وقالت قيادة القوات البحرية أمس الأحد إن قيادة أسطول المهام البحرية التي تم إطلاقها حديثا، وهي وحدة أساسية للنظام البحري ثلاثي المحاور، ستحمي أيضا طرق النقل البحري في البلاد.
وتشير عبارة "نظام المحاور الثلاثة البحري" إلى النسخة البحرية من هيكل الردع العسكري ثلاثي المحاور الذي يتألف من منصة الضربة الاستباقية "سلسلة القتل"، و"نظام العقاب والانتقام الشامل"، و"نظام الدفاع الجوي والصاروخي".
وقالت قيادة القوات البحرية إن قيادة الأسطول الجديدة، التي تم إطلاقها يوم السبت، ستدير عشر مدمرات، بما في ذلك أربع مدمرات من طراز "الملك جونغ جو العظيم"، مجهزة بأحدث نظام قتالي "إيجيس"، وأربع سفن مساعدة.
ومن المتوقع أن يزيد عدد المدمرات المخصصة للقيادة الجديدة إلى 18 بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
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