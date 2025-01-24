كوريا الشمالية تدين تصريحات روبيو حول الدول المارقة

Photo : YONHAP News

انتقدت كوريا الشمالية بشدة وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" لوصفه لها خلال مقابلة إعلامية، بأنها "دولة مارقة".وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية إن كوريا الشمالية تعتبر تصريحات روبيو العدائية "استفزازا سياسيا خطيرا" يتعارض تماما مع مبادئ القانون الدولي التي يقع في جوهرها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.وأضاف البيان أنه من الضروري الإشارة إلى "مدى عبثية وعدم منطقية أن تصف الدولة الأكثر انحطاطا في العالم دولة أخرى بأنها دولة مارقة"، مؤكدا أن تصريحات روبيو أكدت أن السياسات العدائية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية لا تزال كما هي دون تغيير.وحذر البيان من أن كوريا الشمالية لن تتسامح أبدا مع أي استفزاز من قبل الولايات المتحدة، كما ستتخذ إجراءات مضادة صارمة في مقابل ذلك.ويعد هذا هو أول انتقاد علني من جانب كوريا الشمالية لأحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب الجديدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.وكان روبيو قد قال في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية يوم 30 يناير إن الولايات المتحدة تعتبر كلا من إيران وكوريا الشمالية من الدول المارقة التي يتعين عليها التعامل معها.