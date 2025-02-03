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موجة برد وثلوج تضرب كوريا الجنوبية

Write: 2025-02-03 10:05:53

موجة برد وثلوج تضرب كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تضرب كوريا الجنوبية موجةُ بردٍ اليوم الاثنين على الرغم من أن اليوم يوافق يوم "إيب تشون"، الذي يشير إلى بداية الربيع في التقويم القمري التقليدي.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بعد ظهر اليوم بحوالي عشر درجات مئوية مقارنة بما كانت عليه أمس، وأن تتراوح بين ست درجات تحت الصفر إلى خمس درجات.
ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أقل من نقطة التجمد في بعض مناطق البلاد، وأن تصل إلى درجتين تحت الصفر في سيول.
وسوف تنخفض درجات الحرارة أكثر يوم الغد الثلاثاء، بحيث تصل في الصباح إلى 13 درجة تحت الصفر في سيول، كما ستؤدي الرياح إلى تخفيض درجة الحرارة أكثر إلى حوالي 20 درجة تحت الصفر.
ومن المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في بعض المناطق حتى يوم الأربعاء، بحيث تصل في المناطق الجبلية في جزيرة جيجو إلى 40 سنتيمترا، وفي مقاطعة شمال جولا إلى 25 سنتيمترا، وفي المناطق الساحلية الغربية من مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ إلى 15 سنتيمترا، حتى يوم الأربعاء.
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