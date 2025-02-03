كيم آه ريم تفوز بالبطولة الافتتاحية لموسم رابطة لاعبات الغولف المحترفات

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كيم آه ريم" بالبطولة الافتتاحية لموسم رابطة لاعبات الغولف المحترفات، أمس الأحد، لتحقق لقبها الثالث في جولة رابطة لاعبات الغولف المحترفات، "إل بي جي إيه".وفازت كيم ببطولة "هيلتون غراند فاكيشنز" للأبطال في نادي "ليك نونا" للغولف في "أورلاندو" بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أنهت البطولة بـ20 ضربة تحت المعدل 268.وأنهت كيم الجولة الرابعة بـ5 ضربات تحت المعدل 67 وحصلت على اللقب بفارق ضربتين عن منافستها "نيللي كوردا" من الولايات المتحدة.ويعد هذا هو لقب كيم الثالث في مسيرتها في رابطة لاعبات الغولف المحترفات، والثاني في ثلاثة أشهر، بعد فوزها ببطولة "لوتي" في نوفمبر الماضي.وحصلت كيم على جائزة قدرها 300 ألف دولار عن فوزها الأخير.