2.2 % انخفاضا في مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية في العام الماضي

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شهد الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي انخفاضا بأكثر من 2%، مقارنة بالعام الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، حقق مؤشر قيمة مبيعات التجزئة في العام الماضي انخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوى من الانخفاض منذ عام 2003.وبهذا سجلت قيمة مبيعات التجزئة انخفاضا للعام الثالث على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل انخفاض في مبيعات التجزئة لثلاثة أعوام متتالية منذ أن بدأ إعداد البيانات ذات الصلة في عام 1995.وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي والاستثمار شهد زيادة في العام الماضي على الرغم من انخفاض الاستهلاك.وبلغ مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي 113.6 نقطة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.7% عن العام الأسبق، وذلك بفضل الزيادة في إنتاج قطاع التعدين بنسبة 4.1%.