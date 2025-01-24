10.3 % انخفاضا في صادرات كوريا الجنوبية في يناير

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا بأكثر من 10% في يناير بسبب انخفاض عدد أيام العمل الناجم عن عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أول من أمس السبت، بلغت قيمة صادرات البلاد 49 مليارا و120 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بتراجع نسبته 10.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد سجلت الصادرات الكورية زيادة لـ15 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من عام 2023 وحتى شهر ديسمبر الماضي.وقال التقرير إن عدد أيام العمل في يناير شهد انخفاضا بمقدار 4 أيام بسبب عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، بعد أن كانت العطلة في شهر فبراير في العام الماضي.وأضاف أن متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل في يناير الماضي شهد زيادة بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغت قيمة صادرات أشباه الموصلات 10.1 مليار دولار في يناير، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أكثر من 10 مليارات دولار شهريا، للشهر التاسع على التوالي.أما قيمة صادرات السيارات فبلغت 5 مليارات دولار بانخفاض نسبته 19.6%.وبلغت قيمة واردات كوريا 51 مليار دولار في يناير، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري يبلغ مليارا و890 مليون دولار في يناير.