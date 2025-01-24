إيران تطور صواريخ نووية طويلة المدى بناء على تصميمات من كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية إن إيران تعمل على تطوير صواريخ نووية يصل مداها إلى 3 آلاف كيلومتر بناء على تصميمات تسلمتها من كوريا الشمالية.وشارك "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الذي كشف في السابق عن تفاصيل منشآت تخصيب اليورانيوم السرية في طهران، معلومات حول كيفية قيام الحرس الثوري الإيراني بتوسيع برامج أسلحته.وحدد التقرير قاعدتين صاروخيتين بالقرب من مناطق "شاه رود" و"سيم نان"، كموقعين رئيسيين لتطوير الصواريخ في إيران.وأشار إلى أن موقعا يوجد على بعد حوالي 70 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة "سيم نان" لتطوير صواريخ "سيمورغ"، وهو سلاح يعتمد على تصميمات كورية شمالية.وتشبه تلك التصميمات الصاروخ الكوري الشمالي "أون ها 1"، الذي حلق لمسافة بلغت 1620 كيلومترا في عام 1998.وقامت كوريا الشمالية بإطلاق الصاروخ "أون ها 3" في أواخر عام 2012، حيث حلق لمسافة بلغت 3800 كيلومتر.الجدير بالذكر أن الصواريخ بهذا المدى تسمح لإيران بإطلاق ضربات نووية في عمق أوربا من أراضيها إلى أماكن بعيدة مثل اليونان وأهداف إقليمية في إسرائيل.