مؤشر البورصة الكورية يتراجع بسبب إجراءات ترامب الجمركية

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تراجع مؤشر البورصة في كوريا الجنوبية إلى المستوى الذي كان عليه قبل شهر، بسبب الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وذلك بعد شهر فقط من تعافيه من الانكماش الكبير الذي أصيب به خلال النصف الثاني من العام الماضي.وأعرب مراقبو البورصة الكورية عن القلق إزاء ما أسموه بـ"التأثيرات السلبية للحرب الجمركية الأمريكية" على الاقتصاد الكوري، بينما يرى آخرون أن تلك الحرب لن تتوسع مثلما حدث في إدارة "ترامب" الأولى.وفي هذا السياق، بلغ مؤشر البورصة الكورية الرئيسي "كوسبي" 2,440.24 نقطة في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين، بانخفاض نسبته 3.06% مقارنة بآخر إغلاق الأسبوع الماضي يوم الجمعة، فيما انخفض مؤشر كوسداك التكنولوجي بنسبة 3.58% ليصل إلى 702.21 نقطة.وكان مؤشر كوسبي قد أغلق عند 2,536.80 نقطة يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الماضي، ثم تراجع بمقدار حوالي 100 نقطة، لينخفض إلى مستوى يوم الثالث من يناير.ومن ناحية أخرى، هبطت قيمة العملة الكورية، وون، أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق الكورية إلى 1469 وون، في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، ليرتفع سعر الدولار بمقدار 10 وون مقارنة بيوم الجمعة الماضي.