الإجراءات الجمركية الأمريكية تؤثر سلبا على الشركات الكورية في كندا والمكسيك

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن حكومته ستفرض رسوما جمركية على الواردات من الاتحاد الأوربي، بعد أن كان قد كشف عن قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل الواردات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الواردات من الصين.وفي المقابل، هدد الاتحادُ الأوربي أمس الأحد الرئيسَ الأمريكي "ترامب" بالرد الحازم على أي رسوم جمركية سيتم فرضها على صادراته إلى الولايات المتحدة، وأكد أنه لا ينبغي تعريض العالم للانقسام بسبب الصراعات التجارية.وكانت كندا قد أعلنت أيضا أنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على المشروبات الكحولية والفواكه والملابس المستوردة من الولايات المتحدة، بينما أكدت المكسيك أنها سترد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من أجل حماية مصالحها.وأعلنت الصين أيضا أنها سوف تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تتخذ إجراءات جمركية انتقامية مع فرض قيود على تصدير معادنها النادرة إلى الولايات المتحدة.ومن جانبها، تدرس الشركات الكورية العاملة في كل من كندا والمكسينك تدابير الاستجابة لما يسمى بـ"حرب ترامب الجمركية" ضمن الجهود الرامية إلى تقليل التدعيات الاقتصادية الناجمة عن فرض نسب عالية من الرسوم الجمركية.الجدير بالذكر أن الشركات الكورية، بما في ذلك "سام سونغ " و"إل جي" للإلكترونيات و"هيون ديه" و"كيا" للسيارات، تدير مصانع إنتاجية في المكسيك، بينما تنتح "إل جي" بطاريات في كندا، وتقوم شركة "بوسكو" الكورية للحديد والصلب ببناء مصنع تابع لها في كندا لإنتاج مادة الكاثود للبطاريات، باستثمارات مشتركة معه "جنرال موتورز" الأمريكية.ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لدراسة السياسات الاقتصادية الدولية خلال العام الماضي، من المتوقع أن تنخفض قيمة صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 24.1 مليار دولار، من بينها 15.2 مليار دولار من الصادرات إلى الولايات المتحدة، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكورية المستوردة.