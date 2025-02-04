كوريا تشهد انتعاشا طفيفا في الإنتاج خلال عام 2024 مع تدهور الاستهلاك

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اتضح من بيانات صدرت مؤخرا أن كوريا شهدت انتعاشا طفيفا في الإنتاج خلال العام الماضي، لكن مؤشرات الاستهلاك تدهورت بشكل كبير.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الاثنين أن الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد سجل نموا بنسبة 1.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بعد أن ارتفع إنتاج أشباه الموصلات بأكثر من 20%، وزاد إنتاج صناعات الإلكترونيات والاتصالات بأكثر من 15%.لكن مؤشر مبيعات التجزئة، وهو مقياس مهم للاستهلاك، انخفض بنسبة 2.1% في عام 2024، مسجلا انخفاضا للعام الثالث على التوالي.وكان ذلك أكبر انخفاض في 21 عاما، منذ أن انخفض المؤشر بنسبة 3.1% في عام 2003 وسط أزمة بطاقات الائتمان.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت أول من أمس الأحد عن خطط لضخ 18 تريليون وون، أي حوالي 12 مليار دولار أمريكي، لتعزيز الاقتصاد مع وضع خطط تصدير طارئة خلال هذا الشهر.