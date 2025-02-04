رئيس أوبن إيه آي يزور كوريا لبحث التعاون مع كاكاو

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من المقرر أن يقوم "سام ألتمان"، مؤسس ورئيس شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية "أوبن إيه آي"، بزيارة إلى كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع.ووفقا لمصادر مطلعة، ستعقد شركة "أوبن إيه آي"، مطورة منصة "تشات جي بي تي"، ورشة عمل "بلدر لاب" مغلقة في سيول اليوم الثلاثاء مع ممثلين عن شركات كورية، بما في ذلك شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.ويأتي هذا الحدث وسط تصاعد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي مؤخرا لنماذجها.وبعد ورشة العمل، من المتوقع أيضا أن يجتمع "ألتمان" مع الرئيس التنفيذي لشركة كاكاو "تشونغ شين إيه"، حيث من المرجح أن يعلن عن تعاون بين الشركتين.ومن المتوقع أن تقوم شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة كاكاو، التي أعلنت عن علامتها التجارية الجديدة للذكاء الاصطناعي، "كانانا"، العام الماضي، وتخطط لإطلاق الخدمة في وقت لاحق من هذا العام، بدمج نموذج "أوبن إيه آي" في منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.وسوف تكون هذه الزيارة الثالثة التي يقوم لها ألتمان إلى كوريا الجنوبية، حيث كانت رحلته الأخيرة في يناير 2024، عندما قام بجولة في منشأة إنتاج سام سونغ للإلكترونيات في بيونغ تيك بمقاطعة كيونغ كي.