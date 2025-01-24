موجة برد تجتاح كوريا وتوقعات بتساقط ثلوج كثيفة في بعض المناطق

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شهدت بعض المناطق في كوريا الجنوبية أقل درجات حرارة لهذا الموسم صباح اليوم الثلاثاء، وسط موجة برد شديد تجتاح البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة انخفضت إلى حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان، و13 درجة تحت الصفر في سيول، صباح اليوم الثلاثاء، مع إصدار تحذيرات من موجة البرد على مستوى البلاد.ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أقل من نقطة التجمد في فترة ما بعد الظهر في معظم أنحاء كوريا، وأن تتراوح بين سبع درجات مئوية تحت الصفر إلى درجتين فوق الصفر.ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الغد الأربعاء مماثلة أو أقل قليلا من درجات اليوم، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الصباح لتصل إلى ما بين 17 درجة تحت الصفر إلى ثلاث درجات تحت الصفر.وسوف تشهد بعض المناطق سقوط ثلوج كثيفة تتراوح معدلاتها بين سنتيمتر واحد إلى ثلاثة سنتيمترات في الساعة، مع صدور تنبيهات بتساقط ثلوج كثيفة في مقاطعة جولا وجزيرة جيجو. حتى صباح يوم الخميس، بينما سيتجاوز ارتفاع الثلوج في جزيرتيْ أولّونغ ودوكدو 50 سنتيمترا، وسوف تشهد المناطق الجبلية في جزيرة جيجو أكثر من 40 سنتيمترا، ومقاطعة جولا 30 سنتيمترا.