ترامب يؤجل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر

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أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر واحد.وقرر ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك وكندا لمدة 30 يوما، وذلك قبل يوم واحد فقط من سريان مفعول قرار الرسوم الجمركية.واتخذ ترامب هذا القرار أمس الاثنين بعد أن وافقت كندا والمكسيك على اتخاذ خطوات لتعزيز أمن حدودهما والحد من الاتجار بالمخدرات.وفي منشور على شبكة التواصل الاجتماعي بعد مكالمة هاتفية مع ترامب أمس، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الرسوم الجمركية المقترحة ستتوقف لمدة 30 يوما على الأقل، وأضاف أن حكومته ستعين مسؤولا عن الحد من تهريب المخدرات، كما ستنفذ خطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز أمن الحدود، مع ضمان تمركز عشرة آلاف جندي عند الحدود.ويأتي هذا الإعلان في أعقاب خطوات مماثلة من جانب المكسيك في وقت سابق من يوم أمس الاثنين بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيسة المكسيكية "كلوديا شينباوم".وكان ترامب قد فرض يوم السبت رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا وأضاف رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات السلع الصينية.