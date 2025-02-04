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السياسية

الحكومة الكورية تعتزم تشكيل لجنة ابتكارية لسلامة الطيران

Write: 2025-02-04 10:37:57

الحكومة الكورية تعتزم تشكيل لجنة ابتكارية لسلامة الطيران

Photo : KBS News

قررت الحكومة الكورية إنشاء لجنة ابتكارية لسلامة الطيران بعد حادث تحطم طائرة "جيجو إير" المميت في ديسمبر، وحريق طائرة تابعة لشركة "بوسان إير" مؤخرا.
وتخطط وزارة الأراضي والبنية الأساسية والنقل لعقد الاجتماع الافتتاحي للجنة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في سيول.
وسوف تكون تلك اللجنة هيئة استشارية داخل الوزارة، بحيث تكون مكلفة بوضع التدابير اللازمة لتحسين سلامة الطيران.
ومن المقرر أن تنتخب اللجنة رئيسا وتحدد اتجاهها وأهدافها في الاجتماع الافتتاحي.
وسوف تعمل اللجنة لمدة عشرة أسابيع تقريبا، حتى أبريل القادم، وسوف تضم حوالي 20 خبيرا مدنيا في مجال سلامة الطيران والمطارات.
وتخطط اللجنة لوضع التدابير اللازمة لتحسين سلامة الطيران بحلول نهاية مارس، وعقد جلسة استماع عامة في أوائل أبريل قبل الانتهاء من التدابير.

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