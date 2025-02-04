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تطبيق ديب سيك يكتسب شعبية كبيرة في كوريا الجنوبية

Write: 2025-02-04 10:38:40

تطبيق ديب سيك يكتسب شعبية كبيرة في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد المستخدمين الأسبوعيين لبرنامج الذكاء الاصطناعي الجديد من شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، مليونا واثنين وعشرين ألفا في كوريا الجنوبية.
ووفقا لبيانات من شركة تتبع السوق "وايز آب ريتيل غودز" اليوم الثلاثاء، أصبح "ديب سيك" الذي تم إصداره في أواخر الشهر الماضي، ثاني أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية شهرة في كوريا الجنوبية في الأسبوع الرابع من يناير، بتحقيق مليون واثنين وعشرين ألف مستخدم.
واحتلت منصة "تشات جي بي تي" المركز الأول بأربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعين ألف مستخدم، ثم جاء "دبليو آر تي إن" في المركز الثالث بمليون وسبعة وسبعين ألف مستخدم، ثم ميكروسوفت كوبايلوت، وبيربليكسيتي، ثم آدوت.
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